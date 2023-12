Ue: patto stabilità, fonti ‘Francia e Germania sempre in contatto con amici italiani su riforma’**

Bruxelles, 20 dic. – (Adnkronos) – Francia e Germania non hanno trattato da sole la riforma del patto di stabilità. Al contrario, sono state in “contatto permanente” con gli altri Stati membri, in particolare con “la presidenza spagnola e con i nostri amici italiani”. Lo precisano fonti di Bercy.

Un accordo franco-tedesco era indispensabile per arrivare ad una intesa a 27, sottolineano: “Tutti gli Stati membri ci hanno sempre detto che ci sarebbe stato un accordo una volta che francesi e tedeschi si fossero intesi. Sento dire che francesi e tedeschi decidono tutto da soli, ma non è vero”, perché, oltre ai contatti costanti con Madrid e Roma, e con gli altri Stati membri, “c’è motivo di ritenere che, se non ci fosse stato un accordo franco-tedesco, sarebbe stato impossibile avere un accordo a 27”. Un accordo tra Parigi e Berlino è “necessario, ma non sufficiente. Bisogna che tutti i 27 siano d’accordo ed è quello su cui ci impegneremo questo pomeriggio”, conclude.