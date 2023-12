Riforme: Tajani, ‘La Russa e il Quirinale? Con il premierato più stabilità’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Io credo che sia una buona riforma, ci si presenta insieme per governare e insieme si cade se non c’è più maggioranza, poi tutto è perfettibile in Parlamento, questo governo è stato votato per fare una proposta di stabilità”. A dichiararlo, parlando della riforma costituzionale in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. E sulle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa Tajani ha sottolineato che “l’unica cosa che c’è da chiarire è che i poteri del capo dello Stato non sono assolutamente scalfiti, con la riforma resta arbitro e garante della Costituzione e dell’unità nazionale, c’è da aggiungere che una riforma che aumenta la stabilità degli esecutivi non può che far piacere al vertice delle nostre istituzioni”.