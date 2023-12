Motomondiale: il Team Gresini presenta Marquez e la nuova moto il 20 gennaio al ‘Cocoricò’

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – La prima uscita di Marc Marquez in Ducati avverrà al ‘Cocoricò’ di Riccione. Già, il tempio della musica dance, una delle discoteche iconiche della Riviera Romagnola, ospiterà la presentazione del nuovo Team Gresini Racing il prossimo 20 gennaio. L’unveiling della Desmosedici che sarà affidata ai fratelli Marquez è una delle date di più attese dell’inizio del 2024: Marc ha infatti lasciato la Honda (dopo sei titoli iridati e 59 vittorie) per tentare l’avventura con la Ducati. Al suo fianco il fratello Alex, due podi e due successi nella Sprint la scorsa stagione. Ma quella del Cocoricò sarà una giornata di motociclismo a 360 gradi: verranno infatti presentate anche le squadre di Moto2 e MotoE. Nella classe intermedia si presenteranno i due nuovi piloti Albert Arenas con Manuel Gonzalez, mentre in MotoE la coppia Alessio Finello e Matteo Ferrari è stata confermata.