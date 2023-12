Mo: Cameron, ‘ora un cessate il fuoco sarebbe controproducente’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Un cessate il fuoco lascerebbe Hamas al suo posto, con la loro ambizione di perpetrare altri attacchi terroristici come quelli del 7 ottobre: dunque non puoi avere un cessate il fuoco immediato e una soluzione basata sui due Stati, sono mutualmente incompatibili. Vogliamo un cessate il fuoco sostenibile, dunque non appena Hamas è messa fuori gioco e non sia più una minaccia per Israele: allora possiamo avere un cessate il fuoco allo stesso tempo di un processo di pace”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è stato il ministro degli Esteri britannico David Cameron.