Iran: Carfagna, ‘Italia formalizzi protesta per esecuzione Samira e sostegno a terrorismo’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “L’orrore in Iran non si ferma. Samira Sabzian era poco più di una bambina quando a 15 anni fu costretta a sposare un uomo più grande di lei, che poi ha ucciso dopo aver subito per anni violenze e abusi. Stamattina è stata impiccata”. Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione.

“Un’esecuzione, l’ennesima, che dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, la brutalità di un regime illiberale, una dittatura religiosa che perseguita gli oppositori politici, che imprigiona e condanna chi chiede diritti e libertà, che sostiene e finanzia il terrorismo di Hamas e di Hezbollah e i ribelli Houthi. Quello che accade in Iran è inaccettabile. Non si può far finta di niente. Con Teheran occorre la massima fermezza, l’Italia convochi perciò l’ambasciatore iraniano per una protesta formale e si faccia promotrice di un’iniziativa europea per fermare le esecuzioni capitali e l’appoggio alle organizzazioni terroristiche”.