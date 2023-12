Giappone: a novembre deficit commerciale di 5,4 mld dollari

Tokyo, 20 dic. (Adnkronos/Xinhua) – Il Giappone ha registrato un deficit commerciale di 776,9 miliardi di yen (circa 5,4 miliardi di dollari) a novembre, poiché le esportazioni hanno registrato il primo calo su base annua in tre mesi, secondo i dati governativi. Il deficit, per il secondo mese consecutivo, risulta ridotto del 62,2% rispetto all’anno precedente, secondo il rapporto preliminare del Ministero delle Finanze. Le esportazioni sono diminuite dello 0,2% a 8,82 trilioni di yen, il primo calo in tre mesi, mentre le importazioni sono scese per l’ottavo mese consecutivo a 9,6 trilioni di yen, in calo dell’11,9% su base annua, a causa del forte calo delle importazioni di energia.

Le esportazioni del Paese a novembre si sono ridotte in termini di macchinari per la produzione di acciaio e semiconduttori, ma sono aumentate nel settore automobilistico. Le esportazioni del Giappone verso gli Stati Uniti sono cresciute del 5,3% rispetto alla domanda di veicoli ibridi, parti di automobili e aeroplani, mentre le importazioni sono diminuite del 3,5%, portando a un surplus di 804,29 miliardi di yen, che è aumentato del 19% rispetto all’anno precedente e ha segnato la decima crescita su base annua. Il Giappone ha registrato un deficit commerciale di 654,02 miliardi di yen, con le importazioni in calo del 3,2% mentre le esportazioni sono diminuite del 2,2%. Con l’Asia, inclusa la Cina, il deficit commerciale del Giappone si è ridotto del 73,6% rispetto all’anno precedente a 50,72 miliardi yen. Nel frattempo, il Giappone ha registrato un deficit di 145,1 miliardi con l’Unione Europea, il 16esimo mese di deficit.