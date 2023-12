Non ci fosse stato il caso Farese (palpabile il gelo tra Mastella ed il consigliere indisponibile a votare le liste alla Provincia) a turbare l’atmosfera pre-natalizia, la seduta consiliare, ultima del 2023, poteva essere catalogata tra quelle più tranquille del Mastella bis. Ciò non ha impedito al sindaco di regalare qualche botto di fine anno, accompagnando gli auguri di buone feste con l’annuncio che in tempi ragionevolmente brevi, Benevento si arricchirà di 60 nuovi posti di lavoro, derivanti dagli insediamenti di due attività commerciali nell’area adiacente il Buonvento, laddove la variante urbanistica, approvata dall’assemblea cittadina in avvio di seduta, consentirà la realizzazione di un parcheggio privato ma di uso pubblico, a servizio di un punto della catena Oviesse/Upim nonché un’azienda del Gruppo Adeo, consociata della Leroy Merlin.

