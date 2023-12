Cgil: Magi, ‘autori braccia tese identificati come antifascista a Scala?’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Urla contro i giudici e braccia tese: quello che è accaduto oggi nell’aula di tribunale in seguito alle condanne dei leader di Forza Nuova per l’assalto alla sede della Cgil di Roma è un fatto gravissimo. Chiediamo a Giorgia Meloni e al suo governo: queste persone sono state identificate? O per questo governo viene identificato solo chi dice che l’Italia è antifascista come nel caso del Teatro ala Scala di Milano?”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi, a Metropolis su Repubblica Tv.

“È evidente che c’è un tema di gestione dell’ordine pubblico, soprattutto quando il clima si fa teso. La settimana scorsa, davanti a Montecitorio, un gruppo di persone che volevano manifestare per promuovere una legge di iniziativa popolare sulla cannabis sono state identificate. Come funziona quindi il sistema di identificazione in questi casi?”.