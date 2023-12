Giro di vite imposto in città, attraverso un’ordinanza, dal primo cittadino Clemente Mastella. Il provvedimento riguarda il piazzale dinanzi la chiesa di Santa Sofia, corso Garibaldi, e suoi slarghi, viale Traiano e spazi attorno all’Arco di Traiano: nel mirino condotte ritenute non conformi ai valori d’arte e storia dei luoghi, come il giocare a pallone a ridosso del tempio cristiano edificato dai longobardi, ma anche addobbi floreali, sosta di veicoli e furgoni in occasione celebrazione matrimoni, tranne che per quelli degli sposi e di servizio strettamente necessario; ma anche sdraiarsi e dormire sul suolo pubblico; porre totem e installazioni non autorizzate; tavoli e sedie in spazi non autorizzati.

