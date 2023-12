Non sono finiti nella giornata di domenica i disagi idrici a San Nicola Manfredi.

Tanti residenti del capoluogo, lo ricordiamo, hanno dovuto fare i conti con i rubinetti a secco per via di un guasto in via Matteotti. Dopo un primo intervento di ripristino, nella mattinata, il problema alla condotta si è ripresentato e gli operai sono dovuti tornare a lavoro per poi concludere l’operazione nel tardo pomeriggio di domenica.

