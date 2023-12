Riforme: Lollobrigida, ‘da La Russa grande rispetto per Mattarella’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Mi sembra che il presidente La Russa, con molta chiarezza, abbia detto ieri che il rispetto per il Presidente della Repubblica è totale e consolidato nel tempo, non solo per il ruolo che ha oggi ma per il ruolo che nel tempo ha visto il presidente La Russa, come tutti noi, avere grande stima del Presidente Mattarella”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri, commenta la polemica sulle parole della Seconda carica dello Stato sulla riforma del premierato e i poteri del Capo dello Stato.