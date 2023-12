Natale: Coldiretti Lombardia, ‘agricoltura semina speranza per bambini in difficoltà’

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – Apprendere le tecniche di coltivazione di frutta e verdura per imparare ad aspettare il tempo giusto, senza farsi scoraggiare dalle difficoltà, e gioire poi dei frutti del proprio lavoro: è questo l’obiettivo del progetto solidale promosso dai giovani agricoltori di Coldiretti Lombardia che si svilupperà nei prossimi mesi insieme alla cooperativa Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (Varese), che si occupa di accogliere bambini e ragazzi in stato di difficoltà.

La convenzione, spiega la Coldiretti Lombardia, è stata siglata durante il coordinamento di fine anno tra Giovanni Bellei, delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia e la presidente della onlus Patrizia Corbo. I ragazzi e le ragazze del movimento giovanile trascorreranno del tempo insieme ai bambini di Piccolo Principe Onlus per insegnare loro piccole attività agricole a partire dalla realizzazione di un orto, per poi approfondire aspetti e curiosità legate ai diversi settori del mondo agricolo, dall’apicoltura all’allevamento e alla corretta alimentazione.

“Il lavoro in campagna insegna molto -afferma Giovanni Bellei, leader dei giovani di Coldiretti Lombardia-. Ti educa al valore dell’attesa, ti fa capire che ogni giorno ha la sua sfida e che le difficoltà vanno affrontate un passo alla volta, senza mai perdere la speranza. Sono valori importanti che ci sentiamo di condividere con bambini e ragazzi che stanno affrontando situazioni difficili. Ringrazio la presidente Patrizia Corbo per questa collaborazione: sono sicuro che sarà anche per noi un’opportunità di crescita e condivisione”. Il progetto si svilupperà a partire da gennaio 2024 e coinvolgerà giovani agricoltori provenienti da tutte le province lombarde che incontreranno bambini e ragazzi di un’età compresa tra i 6 e 18 anni.