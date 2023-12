Manovra: Magi, ‘in ritardo a Camere, ennesimo affronto a Parlamento’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Una manovra senza visione, che distribuisce mance e mancette e che arriva tardi e male in Parlamento. L’iter della legge di bilancio è la fotografia perfetta del lavoro del Governo: misure inutili se non dannose, che non sono nemmeno emendabili o perché c’è la fiducia o perché non c’è tempo per le Camere di esaminarle. Una beffa per la democrazia parlamentare e un danno per gli italiani che devono pagare la mala politica di Giorgia Meloni”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.