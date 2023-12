Un punto che serve a poco, se non a rinviare ogni valutazione sul futuro di Andreoletti alla partita col Catania. Il Benevento rinvia ancora una volta l’appuntamento con la vittoria e torna a casa con un pareggio dalla trasferta di Latina: un’occasione persa perché le chance per vincere la Strega le ha avute, ma non ha saputo sfruttarle.

Un peccato perché sarebbe stata l’opportunità per dare una sistemata alla classifica, mentre invece i giallorossi scivolano ora al sesto posto, si vedono scavalcati anche dal Crotone e si allontanano ulteriormente dalla capolista Juve Stabia, ora distante nove lunghezze.

