Sarà raccolto senz’altro l’invito del primo cittadino di Melizzano, Rossano Insogna per un vertice con gli amministratori degli Enti Locali attraversati dall’arteria killer, appunto sulla sicurezza stradale e in particolare sulla Fondo Valle Isclero, asseverata tragicamente come pericolosissima con l’ultimo drammatico sinistro nella tarda serata di sabato scorso con due giovani di San Lorenzello.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia