Crosetto "No attacco a magistratura, preoccupato per alcune tendenze"

ROMA (ITALPRESS) – "Il mio non è stato un attacco alla magistratura, di cui ho profondo rispetto, ma una preoccupazione di alcune tendenze che vedo emergere in modo evidente e su cui riflettere. Ascoltando alcuni congressi di alcune correnti della magistratura esiste la percezione di un attacco, ma questo è un problema che deve essere risolto perché tutti gli organi istituzionali devono operare in libertà e nessuno deve sentirsi sotto attacco. Proprio per questo alcune dichiarazioni mi hanno preoccupato". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'informativa urgente alla Camera.

19-Dic-23 09:07