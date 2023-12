Calcio: Serie B, prime della classe steccano tutte, si dimezza quota per ritorno in A della Samp

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – Giornata incredibile in Serie B quella appena trascorsa: nessuna delle prime sei in classifica è riuscita a vincere. I bookmaker, perciò, non cambiano molto le carte in tavola, ma occhio alla sorpresa: scende a 5,50 la quota per la promozione della Sampdoria di Pirlo, che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva a Reggio Emilia, quinto successo nelle ultime sei, e si è portata in decima posizione, a cinque punti dalla zona play-off, convincendo i bookmaker a credere nell’impresa: due settimane fa il ritorno in A dei blucerchiati era offerto a 10, ora un’eventuale promozione pagherebbe una quota dimezzata.

Il Parma, che ha pareggiato a Cosenza, è ancora favorito e vede il trionfo nel campionato cadetto a 2,25 su 888sport. I ducali mettono due punti di distanza dal Venezia, che ha perso la seconda gara consecutiva e si gioca vincente a 4. Lontane le pretendenti: si sale in doppia cifra per il Cittadella, proposto a 10, e il Como, a 11. Si fa sempre più calda, invece, la lotta promozione: su Snai il Parma si gioca in Serie A il prossimo anno a 1,15, seguito ancora dal Venezia a 1,35. Resta in scia la Cremonese, che prova a tornare nel massimo campionato dopo un solo anno ed è offerta a 1,75. Non cambia la quota del Como: a 3,50 nonostante la sconfitta di Brescia, mentre recupera terreno il Palermo, unica squadra a uscire vincitrice tra le prime otto nella scorsa giornata e visto in Serie A a 3,50.