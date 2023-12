Solidarietà: da Banco Alimentare e Nespresso 50 pacchi di riso all’Opera Pia Barolo

Torino, 18 dic. (Adnkronos) – Il Polo Alimentare Barolo di Torino, all’interno della storica Opera Pia Barolo, ha ospitato la distribuzione del riso raccolto con il progetto ‘Da Chicco a Chicco’ di Nespresso in partnership con il Banco Alimentare.

“Questa è una donazione che può sembrare piccola, ma in realtà ogni chicco di riso vale davvero molto – dichiara Ralph Mustica, coordinatore delle attività del Polo Alimentare Barolo – all’Opera Pia Barolo di Torino vediamo tantissime persone che spesso rimangono invisibili, ma proprio qui queste persone riescono a trovare la luce e l’attenzione di cui hanno davvero bisogno e che meritano. Attraverso la distribuzione del Polo Alimentare Barolo raggiungiamo 450 nuclei familiari ogni mese; grazie a questa donazione riusciremo a garantire anche a loro un Natale più simile a quello che conosciamo noi, con possibilità in più, anche quella di un piatto di riso”.