Il cronoprogramma dell’intervento prevede che i lavori dovranno essere ultimati e collaudati entro marzo 2026, pena la revoca del finanziamento. In quanto alla durata dell’appalto (in totale 790 giorni) è cosi stabilita: 60 giorni per la progettazione esecutiva; 730 per l’esecuzione dei lavori dalla data del verbale di consegna lavori ovvero il minor tempo offerto in sede di gara. Qualche giorno fa, è stata bandita la gara a procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei “Lavori di Riqualificazione Funzionale, Energetica ed Adeguamento Sismico degli Immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili – Galleria Malies” – Progetto Benllab “Benevento Living Lab”, con importo complessivo a corpo a base d’asta pari ad euro 12.605.979,98 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad euro 325.111,13.

