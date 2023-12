“Per diventare Sindaco non devo ringraziare nessun se non i miei elettori. Stessa cosa per essere diventato Consigliere Provinciale. Lo devo alla mia gente e alla fiducia di Mino Izzo e Spartico Capocefalo. E, infine, la ma presenza nei consigli di amministrazione alla fiducia di alcuni colleghi Sindaci e forse di chi non avrebbe nemmeno dovuto”.

E’ uno dei passaggi del post pubblicato da Arturo Vernillo nel pomeriggio di ieri. Per il sindaco di San Nicola Manfredi non sono ore facili. Per lui e per il suo partito, Forza Italia, a conferma dell’elettrizzazione che sta interessando un po’ tutti i partiti ed i movimenti alla vigilia del voto alla Provincia.

