Centrosinistra: Serracchiani, ‘da Conte no esami di correttezza, questione morale? Nostro dna’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Dagli atti parlamentari e dalle scelte quotidiane emergono con molta chiarezza le posizioni del Pd su ogni capitolo dell’agenda politica, inclusa la politica estera. Conte ha governato con la destra sovranista e con il Pd, quindi è perfettamente in grado di valutare con chi condivide più punti di contatto, senza chiedere a nessuno di sottoporsi a esami di correttezza politica. Lo stesso vale per la questione morale, che è nel nostro Dna da decenni, da quando l’ha posta un grande leader della sinistra come Berlinguer”. La deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, replica al presidente del M5S, Giuseppe Conte.