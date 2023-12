Calcio: Europa League, dopo i sorteggi Milan e Roma tra le favorite per la vittoria

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – Dopo i sorteggi di Nyon, Milan e Roma hanno conosciuto le rispettive avversarie per gli spareggi di Europa League. I rossoneri, scesi dalla Champions, affronteranno il Rennes, mentre la Roma troverà sulla sua strada ancora il Feyenoord. Per gli esperti di Betflag e Goldbet, le due italiane restano tra le favorite per la vittoria finale: il Milan, dietro solo a Liverpool e Bayer Leverkusen, è offerto a 7,50, mentre la squadra di Mourinho, a caccia della seconda finale consecutiva, è in lavagna a 15. Solo il Brighton di De Zerbi tra le due italiane, fissato a 13. Nettamente più indietro nelle quote le due avversarie dei playoff. Il trionfo nella competizione del Rennes, che ha concluso il girone al secondo posto dietro il Villareal, è offerto a 50. Tra 30 e 35 la quota del Feyenoord, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale per poi essere eliminato proprio dalla Roma. Non passerà per gli spareggi, invece, l’Atalanta, già agli ottavi di finale in virtù del primo posto nel proprio raggruppamento: il trionfo in Europa League dei bergamaschi si gioca a 20.