Rialzare la testa, ritrovare il sorriso e assestare risposte convincenti per cancellare il momento di crisi. Il Benevento arriva a Latina con un disperato bisogno di punti: per la sua classifica, per l’umore dello spogliatoio e per lo stato d’animo della piazza. Il doppio ko contro Juve Stabia e Avellino ha lasciato strascichi pesanti nell’animo giallorosso, macchiando in maniera indelebile un percorso che dalla trasferta di Monopoli ha visto crollare tutte le certezze della Strega, soprattutto lontano dal “Vigorito”.

