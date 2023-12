Bankitalia: Chiara Scotti entra nel direttorio, sarà vice dg**

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – Si completa il Direttorio della Banca d’Italia. Infatti all’unanimità – su proposta del Governatore Fabio Panetta – il Consiglio Superiore della Banca d’Italia, nel corso della riunione odierna, ha nominato nel Direttorio in qualità di Vice Direttrice Generale, Chiara Scotti, Senior Vice President e Director of Research della Federal Reserve Bank di Dallas. In precedenza la Scotti era entrata nella Federal Reserve Board of Governors’ Financial Stability Division, dove ha lavorato su temi di stabilità finanziaria. I suoi ambiti di ricerca includono la politica monetaria, la comunicazione delle banche centrali, la macroeconomia e la finanza empirica. È autrice e coautrice di più di articoli pubblicati su importanti riviste economiche su argomenti quali la politica monetaria, la sua comunicazione e il suo impatto sui mercati finanziari, le risposte politiche della Federal Reserve alla crisi del COVID-19 e l’incertezza macroeconomica. Chiara Scotti si è laureata presso l’Università Bocconi di Milano, e ha conseguito un master e un dottorato di ricerca presso l’Università della Pennsylvania.

La nomina, deliberata ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Banca, deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.