Attonita la comunità di San Lorenzello: sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali

Sgomento e provato per il dolore che ha colpito la sua comunità il sindaco di San Lorenzello Antimo Lavorgna, che conosceva bene e apprezzava le due vittime. “Abbiamo perso due ragazzi perbene, seri, lavoratori, apprezzati e amati da tutti. A San Lorenzello siamo davvero tutti sconvolti per il dolore, e vicini alle famiglie provate da una tragedia così difficile da sopportare. Giampiero lascia una bambina in tenera età, già colpita dalla scomparsa della madre. Dovremmo esserle tutti vicini e lo faremo. La comunità è davvero attonita per una tragedia così grande: perdere due giovani è troppo doloroso” così il sindaco laurentino.

