Sud: Pd, ‘mania controllo di Fitto mette a rischio efficacia Zes unica’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Aumenta la confusione sulla Zes unica. Il Partito Democratico ha posto numerose critiche di merito rispetto alla creazione della Zes unica per il Mezzogiorno, che per quanto ci riguarda, per come è stata pensata e organizzata, rischia di aumentare la burocrazia e creare problemi anziché opportunità alle imprese che investono al sud”. Lo dicono tutti i parlamentari del Mezzogiorno del Partito democratico.

“Ma esistono anche problemi di metodo che in queste ore emergono con forza, e riguardano il periodo di transizione legato alla governance della struttura. Abbiamo sempre sostenuto che tra i vantaggi delle 8 Zes ci fosse quel patrimonio di relazioni e conoscenza del territorio degli attuali commissari, che ora verrà smarrito, a maggior ragione se dovesse saltare un periodo di transizione come emerge dall’ultimo dpcm”, proseguono gli esponenti del Pd.

“Il tutto per la solita mania di controllo del Ministro Fitto che sembra sempre meno interessato all’effettivo funzionamento della Zes unica, come peraltro dimostra il respingimento in queste ore in commissione bilancio dei nostri emendamenti migliorativi su Zes e Sud”, dicono i parlamentari dem.

“Non si comprende inoltre quale sarà il futuro dei dipendenti della struttura di missione, ma soprattutto aumenta l’incertezza sui progetti Pnrr la cui realizzazione a questo punto viene messa a rischio. Perché azzerare le Strutture commissariali senza avere già creato qualcosa che possa sostituirle nei procedimenti senza perdere neanche un giorno? Chiediamo dunque che venga fatta chiarezza quanto prima, perché altrimenti rischiamo di trovarci dinanzi all’ennesimo schiaffo nei confronti del sud da parte della destra”, concludono gli esponenti del Pd.