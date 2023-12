Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Sulla riforma del premierato “si scateneranno tutti quelli che hanno bivaccato sulla debolezza politica”. “Sognano di usare il referendum confermativo contro di me, ‘farà come Renzi’, ma vedete il referendum non è su di me, io sono il presente il referendum è sul futuro di questo nazione”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.