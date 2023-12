Riforme: Casellati, ‘soglia al 40% per far scattare il premio di maggioranza’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Sono già al lavoro sulla legge elettorale che dovrà accompagnare il premierato. E c’è tutto il tempo per ragionare su come renderla compatibile con la nuova forma di governo. Ci sarà un’ampia consultazione. E se da un lato abbiamo previsto un premio di maggioranza del 55% dei seggi per assicurare la governabilità, dall’altro penso bisognerà fissare una soglia intorno al 40% per garantire la rappresentanza”. Lo dice al Sole 24 ore la ministra Elisabetta Casellati parlando del premierato.

“Il testo non è blindato. Sarà il Parlamento, luogo principe del confronto democratico, a stabilire limiti ed eventuali correttivi della riforma”, spiega tra l’altro la ministra sottolineando: “Le nostre porte sono sempre aperte al confronto. Ma il centrodestra ha già abbassato la sua bandierina rinunciando al presidenzialismo. Per me l’elezione diretta è una condizione irrinunciabile. Sono gli stessi italiani, del resto, a volerla, come dicono i sondaggi”.