Riforme: Boccia (Pd), ‘dibattito a destra conferma che non ci credono neanche loro’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Il dibattito che si è aperto nella destra sulla riforma costituzionale, il cosiddetto Premierato, è la conferma che il tema delle riforme è solo un’arma di distrazione di massa per non parlare di altro, dei fallimenti del governo sull’immigrazione, dell’incapacità di contrastare il caro vita, di una manovra che non risolverà le emergenze del Paese. Tutti i distinguo che ascoltiamo a destra ne sono una conferma: su due dei quattro punti su cui si poggia quel progetto, premio di maggioranze e ‘secondo premier’, non c’è alcuna condivisione. Hanno presentato una riforma in cui non credono nemmeno loro”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia questa mattina a Sky Agenda.