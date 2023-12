Pugni in testa e orecchio staccato a morsi, aggressione choc a Napoli

Napoli, 17 dic. – (Adnkronos) – Preso a pugni e a morsi, l’aggressore gli stacca un pezzo d’orecchio. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Napoli. I carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti al Cto di Napoli, per ascoltare un 59enne appena ricoverato con una insolita ferita all’orecchio sinistro. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo avrebbe discusso con un’altra persona in via Calata Capodichino.

Durante la discussione la vittima sarebbe stata colpita con un pugno alla testa e, successivamente, con un morso all’orecchio che gli avrebbe reciso parte del padiglione auricolare. Il 59enne è stato medicato e dimesso con 15 giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri della compagnia Stella in corso per chiarire la dinamica e identificare il responsabile.