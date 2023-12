Mo: Israele apre valico Kerem Shalom per consentire ingresso aiuti a Gaza

Tel Aviv, 17 dic. (Adnkronos/Dpa) – Israele ha aperto il valico di frontiera di Kerem Shalom per consentire l’ingresso di aiuti alla Striscia di Gaza. Lo ha riferito il Cogat, l’autorità israeliana responsabile del coordinamento delle attività con i territori palestinesi.

“A partire da oggi, i camion degli aiuti delle Nazioni Unite saranno sottoposti a controlli di sicurezza e saranno trasferiti direttamente a Gaza via Kerem Shalom, per rispettare il nostro accordo con gli Stati Uniti”, ha scritto il Cogat su X, postando anche una foto di camion in fila presso il valico.