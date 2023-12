Mo: Gallant, ‘se Hezbollah vuole salire di un livello, noi saliremo di cinque’

Tel Aviv, 17 dic. (Adnkronos) – “Se Hezbollah vuole salire di un livello, noi saliremo di cinque”. Lo ha detto alle truppe riserviste al confine con il Libano il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, parlando dopo gli ultimi attacchi dei militanti dell’organizzazione libanese contro il nord di Israele.

“Non lo desideriamo, non vogliamo trovarci in una situazione di guerra. Vogliamo ripristinare la pace”, ha aggiunto Gallant, dicendosi intenzionato a ripristinare la sicurezza nel nord del Paese in modo che i residenti delle comunità di confine del Libano possano tornare nelle loro case.

“E lo faremo o attraverso un processo di accordo, o con un’azione energica, con tutte le sue implicazioni”, ha detto ancora il ministro. “Non vogliamo la guerra, ma non aspetteremo troppo a lungo”, aggiunge Gallant.