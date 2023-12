Meloni "Non saranno attacchi e colpi bassi a farmi mollare"

ROMA (ITALPRESS) – "Si conclude un anno durissimo, se ne sta per aprire un altro con sfida talmente imponenti che solo una comunità politica capace di enormi slanci ideali e fisici lo potrà affrontare: verremo contrastati con ogni mezzo, anche quelli non proprio legittimi, ma è un bene. Gli avversari sono sempre un bene, perché ti spingono a fare meglio, quindi non c'è problema". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento ad Atreju. "La cosa che mi dicono più spesso è 'non mollare': non sono il genere di politico che si inchioda alla poltrona contro tutto e contro tutti, ma non saranno gli attacchi personali e i colpi bassi a farmi mollare perché la grandezza della missione che ci è stata affidata non consente di perdere tempo con le bassezze". "Sono molto più resistente di quanto i miei avversari si aspettino, solo gli italiani possono decidere quando sia ora di dire basta" ha aggiunto la premier. "Farò sempre la mia parte, porterò la bandiera tricolore con orgoglio, dedizione, amore, determinazione, umiltà e rispetto", ha ribadito. "Non so perché sia stato dato a me questo compito, però so che posso portarlo a termine perché in vita mia non sono scappata mai e decisamente non intendo farlo ora".

Foto: Agenzia Fotogramma

17-Dic-23 14:00