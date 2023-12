Atreju: Meloni, ‘non siamo fuoco paglia, al governo per coraggio verità’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Chi pensava fossimo un fuoco di paglia ignora che non siamo qui per fortuna o perché abbiamo imboccato il treno giusto. Noi non siamo gli improvvisati della politica, per decenni abbiamo studiato e elaborato un progetto, ci siamo aperti al confronto e quando è stato necessario abbiamo avuto il coraggio di dire la verità, quello che non avevano altri, perché vedete la verità spesso ha un prezzo ma noi non abbiamo mai rinunciato alla verità”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.