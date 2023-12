Webuild: Ferrari, ‘cessione quote M4 conferma capacità delivery e lungimiranza gruppo’

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – “Con la firma del contratto di cessione delle quote della concessionaria M4 da parte dei soci costruttori alla società Atm, interamente controllata dal Comune di Milano, si conferma la straordinaria capacità di delivery del gruppo Webuild che negli ultimi 10 anni ha consegnato, spesso a tempo di record, infrastrutture di grande complessità e dimensione in quattro continenti e nei principali segmenti di business nei quali opera”. Lo afferma il direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari.

“L’accordo -spiega Ferrari- evidenzia inoltre la lungimiranza dell’operazione ‘Progetto Italia’ che ha visto protagoniste Cdp, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm e Webuild, consentendo di dare continuità, nonostante le difficoltà di una società allora coinvolta nel consorzio, ai contratti in corso, come quello della metropolitana M4 di Milano, ora completa al 90%, nonché l’importanza di un rapporto di collaborazione con una pubblica amministrazione competente sia locale, sia nazionale, nel rispetto di ruoli diversi, ma condividendo l’obiettivo di realizzare opere che migliorano la qualità della vita di milioni di persone secondo i nuovi standard di sostenibilità e compatibilità ambientale”.