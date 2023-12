Il Dup sarà votato, come concordato tra maggioranza ed opposizione, nella seduta della commissione finanze già fissata per lunedì dalla presidente Annalisa Tomaciello, ma le modalità continuano ad agitare i lavori preparatori a tale adempimento. Non bastassero i rilievi dei gruppi di minoranza, ecco che quelli a supporto del sindaco Mastella si fanno male da soli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia