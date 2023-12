Rai: Speranzon (FdI), ‘Pd pensi a politica e no a scaletta tg, indecente polemica su Rainews24’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Ormai il Pd ha deciso di dedicarsi alle scalette dei tg. Chissà forse perché ha preso atto dei deludenti risultati politici. Non si può interpretare diversamente la richiesta dei componenti dem in Commissione di Vigilanza Rai di audire il direttore di Rainews24 perché reo, secondo loro, di non aver lanciato la diretta dell’intervento della segretaria Schlein per dare spazio all’intervista a Elon Musk”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai.

“I rappresentanti del Pd – prosegue – parlano di decenza ed hanno ragione, ma non come pensano loro, perché è davvero un’indecenza soltanto aver pensato di sollevare questa polemica. Infatti, anche un novellino di una qualsiasi scuola di giornalismo saprebbe chi scegliere tra mandare in diretta un tycoon mondiale, che eccezionalmente è in Italia per un’intervista esclusiva, e una leader italiana che un giorno sì e l’altro pure è disponibile a parlare in tv. Per i rappresentanti del Pd evidentemente no”.