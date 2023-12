Pd: Schlein, ‘nuova fondazione si chiamerà Demo, aderirà a Feps’**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Un’Europa sociale, verde, giusta. Su questo e su altri temi continueremo a costruire la nostra agenda, aperta alle occasioni di dibattito e ascoltando chi vorrà arricchirla portando ulteriori punti di vista. Un lavoro sul quale, ne sono certa, si rivelerà uno strumento prezioso la nostra Fondazione. Grazie a Gianni Cuperlo, che in questi anni ha svolto un lavoro importante di costruzione e iniziativa, e grazie a Nicola Zingaretti che con la registrazione e l’avvio formale della Fondazione porterà avanti il percorso”. Così Elly Schlein nella relazione all’assemblea nazionale Pd.

“Vogliamo proporvi di cambiare nome, si chiamerà: Demo – La fondazione. Un investimento importante sul futuro per essere una comunità più forte. Demo dovrà essere un luogo aperto all’apporto di tutte e di tutti. Tutte e tutti nel Pd e intorno al Pd. Aperto per favorire l’incontro e il confronto tra le varie sensibilità che sono presenti nel partito e aperto a quella miriade di esperienze sociali, culturali e scientifiche che rappresentano una grande ricchezza italiana”.

“Dovrà essere uno spazio di elaborazione, di ricerca, di riflessione. Al servizio di politiche nuove che servono all’Italia e all’Europa e alla formazione culturale e politica sulle grandi trasformazioni del nostro tempo. Demo aderirà alla Feps, la rete delle fondazioni del partito del Socialismo europeo e avrà come anima della sua attività la volontà di contribuire alla piena attuazione dei valori e obiettivi della nostra Costituzione”.