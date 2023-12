Pd: Benifei, ‘da Fdi Musk che minaccia lavoratori, con noi Schmit che si batte per loro’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “L’Europa deve riformarsi specie pensando all’allargamento, deve farlo a partire da chi ci sta senza paura di trovare nuove soluzioni e forme per la nostra integrazione a più livelli, usando la proposta di riforma dei trattati che il Parlamento Europeo ha ripresentato dopo venti anni dal fallimento della Costituzione europea”. Così il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Brando Benifei nel suo intervento al Forum dem sull’Europa introducendo gli interventi del Commissario Nicolas Schmit e di Enrico Letta.

“Noi vogliamo che l’Italia sia alla guida di questo processo come la è stata in tanti fasi positive della nostra storia, noi nel vagone posteriore non ci vogliamo stare o addirittura scendere quando non si può, anche se purtroppo come sappiamo il nostro è proprio un governo che ama far fermare i treni quando non devono, ma questa è un’altra storia”.

“Anche Mario Draghi è stato chiaro: l’ Europa o si fa davvero Stato, statualità compiuta, o regredirà a essere solo un mercato. Noi non vogliamo tornare indietro: poco lontano da qui ci sarà Elon Musk che ha minacciato ritorsioni ai dipendenti delle sua società quando hanno solidarizzato con i sindacati. Noi siamo contenti di essere invece qui con chi come il Commissario Schmit si è battuto per i diritti dei lavoratori europei, non è ancora abbastanza ma la strada è questa”.