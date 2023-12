Musk "L'intelligenza artificiale un'arma a doppio taglio"

ROMA (ITALPRESS) – "L'intelligenza artificiale è una delle sfide maggiori per il futuro della civilizzazione. È come una nuova specie ed è un'arma a doppio taglio, perché può fare qualsiasi cosa ma non ha una coscienza. È necessario regolamentare l'intelligenza artificiale per assicurarsi che sia vantaggiosa. Così ci saranno solo benefici e un'era di abbondanza". Lo afferma Elon Musk, patron tra l'altro di Tesla e Space X, ospite a Roma sul palco di Atreju.

"Mi preoccupa il tasso di natalità così basso in Italia. Si tratta di un tema che incide anche sulla forza lavoro e che rischia di bloccare gli investimenti imprenditoriali nel prossimo furono. L'Italia è stato ed è un ottimo Paese in cui investire, per questo il mio auspicio è la sua ripresa demografica", ha detto Musk.

– Foto Atreju Tv –

(ITALPRESS).

xp1/sat/red

16-Dic-23 14:27