Lombardia: canali social Regione raggiungono 1,3 mln follower e ora sbarca su TikTok

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Regione Lombardia raggiunge quota 1,3 milioni di follower e ora sbarca anche su TikTok. Dopo aver attivato, da tempo, profili su Facebook, Instagram, X, YouTube e LinkedIn, la Regione in questi giorni ha aperto un canale TikTok “per ampliare ulteriormente la propria platea e dialogare con i giovani e i meno giovani, anche attraverso uno strumento che risulta sempre più apprezzato e seguito” spiegano dalla direzione comunicazione della Giunta regionale.

Tra i primi video pubblicati, anche un invito a inviare proposte all’indirizzo del profilo proponendosi come ‘creator’ di questa nuova iniziativa.

Complessivamente, considerando tutta l’offerta social messa in campo da Regione Lombardia anche attraverso ‘Lombardia Notizie’ (punto di riferimento per l’informazione di carattere giornalistico), ‘InLombardia’ (canale dedicato prevalentemente al turismo) e ‘Generazione Lombardia’ (orientato in particolare ai giovani), il numero di follower che seguono Palazzo Lombardia sono in costante crescita e hanno raggiunto quota 1,3 milioni. E ora lo sguardo è anche rivolto a Threads, il nuovo social lanciato proprio in queste ore.