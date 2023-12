Consigliere Moretti, avrà letto la riflessione del collega Miceli in ordine al rapporto con il Pd.

“Ho letto con molta attenzione la lunga intervista allo stimato collega consigliere Angelo Miceli e ne seguo il ragionamento dal punto di vista di un alleato strutturale del PD, un appartenente storico alla vita di quel partito, fin da quando era PDS, che si sente oggi non rappresentato dallo stesso e che per questo è parte di una associazione civica di nuova costituzione. Ma, al tempo stesso devo confessare che non ne condivido l’impostazione di fondo”

