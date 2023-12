Cremona: abusa della moglie nonostante divieto di avvicinamento, 56enne arrestato

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Gussola, nel cremonese, hanno arrestato un uomo per aver aggredito la moglie, costringendola a subire violenza sessuale, malgrado avesse ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della donna e dei figli. Si tratta di un cittadino straniero di 56 anni, pluripregiudicato, individuato e arrestato nella serata di ieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Cremona.

L’uomo deve scontare una pena di sei anni e due mesi di reclusione in seguito a una condanna per violenza sessuale intervenuta nel giugno del 2022 da parte del tribunale di Cremona, confermata in appello e in Cassazione e divenuta definitiva ed esecutiva. Nel febbraio del 2020, l’uomo era stato denunciato perché malgrado avesse ricevuto un divieto di avvicinamento a moglie e figli, si è presentato in casa, chiedendo alla donna di fargli vedere i figli. Lei lo ha fatto entrare e a quel punto lui ha iniziato ad insultarla, minacciando che se non fosse tornata sui suoi passi gliela avrebbe fatta pagare. Poi l’ha aggredita afferrandola per le braccia e l’ha trascinata in camera da letto costringendola a subire una violenza sessuale. La vittima è comunque riuscita a mandare un messaggio alla sorella che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

A seguito delle indagini, nel giugno 2022 l’uomo era stato condannato dal tribunale di Cremona e quando la condanna è divenuta definitiva, la procura ha emesso l’ordine di carcerazione trasmettendo il provvedimento ai carabinieri per l’esecuzione del provvedimento. I militari hanno rintracciato il 56enne nella sua attuale abitazione e lo hanno arrestato, accompagnandolo al carcere di Cà del Ferro.