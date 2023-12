La voglia di ricominciare e di mettersi alle spalle settimane di cattivi pensieri: è quella che si respira forte in casa di un Benevento chiamato a rimettere in moto la macchina dei punti, per scongiurare ribaltoni che finirebbero per mettere in discussione tutto il progetto tecnico così a fatica portato avanti nel corso dell’estate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia