Ue: Schlein, ‘in altre forze decide il capo, noi costruiamo progetto per Europa insieme’**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Ci sono altre forze in cui c’è un capo o una capa che decide. Noi invece costruiamo un progetto per rendere migliore il futuro delle persone e lo facciamo insieme”. Così Elly Schlein a margine del Forum sull’Ue del Pd.

“Una splendida giornata di partecipazione, abbiamo già oltre 800 iscritti per i tavoli di oggi pomeriggio, per costruire il progetto per cambiare l’Europa, per renderla sempre più vicina ai bisogni concreti delle persone. Questo è il nostro scopo. Noi siamo la generazione a cui era stata promessa una Europa di maggiore opportunità e abbiamo la responsabilità di completare quel progetto perchè così incagliata a metà negli egoismi, nei nazionalismi non riuscirà a diventare davvero una Europa più sociale, verde e giusta per tutti. Il Pd parte quindi oggi con un percorso aperto alla società, al mondo produttivo, al mondo del lavoro, associazioni, Terzo settore per costruire questo progetto insieme”.