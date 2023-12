Alle Provinciali i due consiglieri comunali di Città aperta potrebbero orientarsi per l’astensione. Una decisione definitiva ancora non c’è, era preventivata per il pomeriggio di ieri una riunione dell’ufficio di presidenza, composto da Luigi Perifano, Angelo Miceli, Gino De Nigris, Yuri Di Gioia, Antonella Calandrini e Alessio Altieri, ma la riflessione è slittata ai primi giorni della prossima settimana (giovedì 21 si vota). Ma non inganni il numero risicato della rappresentanza, in quanto Angelo Miceli e Luigi Perifano totalizzano 1.368 voti ponderati, più di un paio di Comuni della fascia A messi assieme, laddove il voto ponderato è pari a 59.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia