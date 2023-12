Cosa succederà al Sant’Alfonso? Non tra sei mesi, non tra un anno. La prossima settimana. È l’interrogativo che si pone il Movimento civico per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti e che si è sostanziato attraverso un post pubblicato sulla pagina social degli attivisti guidati dalla portavoce Mariarosaria Oropallo.

“Attualmente – fanno presente i medesimi – i turni del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti sono coperti fino al 17 Dicembre. Cosa succederà dopo?”. Questo l’incipit. Per poi proseguire “Mentre nei salotti televisivi si discute della sicurezza delle strutture ospedaliere italiane e dei finanziamenti necessari per ammodernarle, a Sant’Agata de’ Goti c’è una struttura nuova, lasciata volutamente vacante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia