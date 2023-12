Ponte Stretto, Salvini "Da Sicilia e Calabria contributo 15%"

MILANO (ITALPRESS) – Per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina "ci sarà una marginale collaborazione delle regioni" Calabria e Sicilia, "a oggi siamo a non più del 15%, che mi sembra ragionevole". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento 'L'Italia dei Sì 2023-2032' al Mind, Milan Innovation District, nell'ex area Expo di Rho. Secondo il ministro, "non ci sarà nessun problema. Verranno rispettati i territori e le scadenze per un'opera che avrà l'importanza che ebbe l'autostrada del sole fatta dai nostri genitori nel secondo dopoguerra. Porterà, secondo le stime al ribasso, 20 miliardi di ricchezza aggiunta in più, decine di migliaia di posti di lavoro e restituirà il diritto alla continuità territoriale a milioni di cittadini in Sicilia che oggi non hanno questo diritto. Tutta Italia se ne avvantaggerà. Sono convinto che verrà superato qualsiasi problema a livello locale".

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).

xm4/tvi/red

15-Dic-23 19:31