Mattarella: ‘comunità internazionale che non protegge fanciulli è inumana’

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Poche settimane fa, in occasione della Giornata mondiale del fanciullo, l’Unicef Italia ha pubblicato un rapporto, i cui numeri inchiodano alle responsabilità della comunità internazionale, dimostrando inequivocabilmente le insufficienze palesate dalla sua azione. In oltre due anni di guerra –rileva quel rapporto- 6,4 milioni bambini ucraini sono risultati bisognosi di assistenza umanitaria”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

“In Siria -ha aggiunto il Capo dello Stato- sono più di 13.000 i bambini che hanno perso la vita o sono stati feriti nel lungo conflitto interno; quasi altrettante sono le piccole vittime in Yemen. Ad Haiti la stragrande maggioranza di bambini vive in aree sotto il controllo di gruppi armati e rischia ogni giorno la morte, il ferimento, il reclutamento. A questi teatri si aggiunge la più recente barbarie che ho poc’anzi ricordato: la ferocia di Hamas contro i bambini inermi. Neppure i neonati sono stati risparmiati quel giorno. Ci colpiscono dolorosamente le oltre 5.000 piccole vittime innocenti nella striscia di Gaza”.

“Una comunità internazionale che non riesce a proteggere i suoi figli, che non è in grado di portare aiuto umanitario neanche ai fanciulli, appare inumana”, ha concluso Mattarella.