Marco Liorni condurrà ‘L’Eredità’, su Rai1 dal 2 gennaio

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Marco Liorni condurrà la nuova stagione de L’Eredità’, game show più longevo della televisione italiana, al via martedì 2 gennaio 2024 tutti i giorni, alle 18.45 su Rai 1 e su Rai Italia. Una edizione, la 22esima, ricca di novità: nuovi giochi, come ‘Tris’ e ‘100’ secondi’, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de ‘La Ghigliottina’, un appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa. ‘L’Eredità’, in onda dal 2002, ha superato le 5.000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara.

Leader di ascolti nella fascia preserale il game show ha visto succedersi al timone Amadeus, Carlo Conti, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, riuscendo a mantenere sempre alto l’interesse del pubblico per il programma ed entrando nelle case di milioni di italiani. Il programma è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.

Già . La scelta si sarebbe concretizzata dopo la decisione di non convogliare sul preserale di Rai1 Pino Insegno, alla luce degli ascolti non esaltanti del ‘Mercante in fiera’ su Rai2.